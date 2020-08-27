قتيلان وثلاثة جرحى بإطلاق نار في خلدة جنوب بيروت
قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح اليوم جراء إطلاق نار في منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن إطلاق النار وقع إثر إشكال بين جهات ومناصرين حزبيين وعدد من سكان المنطقة بينما أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تطويق الأشكال وتسيير دوريات في منطقة خلدة وتوقيف أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية.
وأشارت قيادة الجيش في بيانها إلى أنه تجري ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.
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