الصحة: 64 إصابة جديدة بـ كورونا و19 حالة شفاء ووفاة حالتين
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 64 إصابة جديدة وشفاء 19 حالة ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية، وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 2504 شفيت منها 569 وتوفيت 100 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ٢٧ آب ٢٠٢٠ :
= الإصابات:
21 في دمشق
15 في حلب
10 في اللاذقية
6 في درعا
5 في حماة
4 في حمص
2 في ريف دمشق
1 في طرطوس
= حالات الوفاة:
1 في حماة
1 في حمص
= حالات الشفاء:
5 في دمشق
4 في حلب
3 في اللاذقية
3 في حماة
2 في ريف دمشق
2 في حمص
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