إشبيلية يتوج بطلاً للدوري الأوروبي
توج نادي إشبيلية الإسباني بطلاً للدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على انتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم بملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولون الألمانية.
وسجل روميلو لوكاكو ودييغو جودين هدفي انترميلان في الدقيقتين الـ 5 والـ 36 من زمن المباراة بينما أحرز أهداف إشبيلية لوك دي يونغ في الدقيقتين الـ 12 والـ 33 والمدافع دييغو كارلوس هدف الفوز في الدقيقة الـ 74.
وأقيمت المباراة دون جماهير بسبب جائحة “كوفيد 19”.
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