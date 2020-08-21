إسبانيا: 25 وفاة و8100 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا تسجيل 25 وفاة و8100 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الصحة الإسبانية قولها إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 386 ألفاً و54 إصابة بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 28838 حالة.

وأوصت سلطات العاصمة مدريد السكان بملازمة المنازل في المناطق الأكثر تضرراً من الفيروس المستجد وقال مستشار الصحة العامة لحكومة مدريد أنتونيو زاباتيرو: “يجب محاولة تجنب التنقلات والتجمعات غير الضرورية وكذلك وجود أكثر من عشرة أشخاص في المنزل الواحد”.

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