قاسم: لن نعطي العدو الإسرائيلي فرصة الاعتداء بلا ثمن
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة لن تعطي العدو الإسرائيلي ولا من يقبل به فرصة للاعتداء بلا ثمن.
وقال الشيخ قاسم خلال إحياء مراسم عاشوراء “لن نخضع للمحبطين في إبطال عزنا ونصرنا وسنراكم كل أسباب القوة التي تمنعهم من تحقيق أهدافهم” مضيفاً “نريد حماية لبنان وسيادته واستقلاله وهم لا يهتمون إذا بقيت “إسرائيل” محتلة لأرضنا”.
وشدد الشيخ قاسم على أهمية عدم الانجرار إلى الفتن داعياً لتشكيل حكومة لبنانية جامعة فاعلة وقادرة على القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد.
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