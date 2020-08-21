الصحة العالمية تأمل انتهاء جائحة كورونا خلال أقل من عامين

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في أن يتمكن العالم من التخلص من جائحة كورونا خلال أقل من عامين وبمدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الأنفلونزا الإسبانية عام 1918.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله للصحفيين في جنيف: “نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين” لافتاً إلى أنه بالمقارنة مع جائحة الأنفلونزا الإسبانية فإن العالم اليوم يواجه عقبات “العولمة والحميمية والصلات” التي ساعدت الفيروس على الانتشار حول العالم بسرعة البرق.

واستدرك قائلاً: “لكن العالم اليوم يتمتع أيضاً بأفضلية امتلاكه تكنولوجيا أكثر تطوراً بأشواط”، مضيفاً إنه عبر الاستفادة من الأدوات المتاحة إلى أقصى حد والأمل أن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات أعتقد أن باستطاعتنا إنهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته الأنفلونزا الإسبانية.

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