الجفا لـ”تشرين”: دحر الاحتلالات وأدواتهم وعودة سلطة الدولة السورية

تشرين– خاص:

قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مدني من أبناء الحسكة جريمة اعتادت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون على تكرارها، جريمة موصوفة وليست جديدة، وسبق أن تكررت مراراً وتكراراً منذ الاحتلال التركي ومرتزقته،أمام صمت مطبق للمجتمع الدولي الذي يدعي دفاعه عن حقوق الإنسان، بينما حال أهالي الحسكة يرثى له جراء التعطيش المستمر وتعريض حياة أكثر من مليون مدني للخطر .

ويرى الدكتور كمال الجفا الخبير العسكري أن مدينة الحسكة تعاني من أزمة مياه خانقة وصلت حد العطش الذي يهدد حياة أكثر من مليون شخص منذ أكثر من 20 يوماً بعدما قامت تركيا في 13 من الشهر الجاري وللمرة الثامنة خلال العام الحالي وبشكل متعمد بإغلاق محطة علوك للضخ والتي هي مصدر مياه الشرب الوحيد لمدينة الحسكة وأريافها، وأضاف: محطة مياه آبار”علوك” تضم 30 بئراًارتوازية تم استثمارها عام 2013 وتغذي مدينة الحسكة والريف الغربي بكمية مياه تقارب 175 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، وهي حاجة مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها .

وشدد الجفا على أن الاحتلال التركي والأدوات التي تعمل تحت إدارته دفعت السكان إلى البحث عن حلول إسعافية بديلة لتأمين مصادر للمياه في هذه الصيف الحار وفي ظروف صحية صعبة وخطيرة تعيشها معظمقرىوبلداتومدنالجزيرةالسوريةبسبب جائحة كورونا.

لكن الحلول الإسعافية المؤقتة وغير المستدامة عبر اللجوء إلى الصهاريج والخزانات التي تزوّد الأهالي بمياه غير صالحة لقاء مبالغ مالية باهظة أكبر من قدرة الناس على دفعها بسبب الضائقة التي يعيشها معظم أبناءالجزيرةالسورية، لذلك لجأ بعض الأهالي إلى حفر الآبار السطحية في القرى المحيطة بالمدينة في محاولة لتأمين جزء من حاجة المدينة والتجمعات السكانية وهي غير كافية لإرواء المدينة ومنها ماهو غير صالح للشرب .

ورداً على سؤال عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه الجريمة،يرى الخبير الجفاأن الاحتلال التركي ومرتزقته يتبجحونبقطع المياه عن المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية في مركز مدينة الحسكة بالإضافة إلى وجود ميليشيا ما يسمى “قسد” لمقايضة الكهرباء بالمياه وإجبار الأخيرة على تزويد المناطق التي تسيطر عليها جماعات تركيا الإرهابيةبالكهرباء وهي المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض .

مع العلم أن الاحتلال التركي والمجموعات التي يدعمها سيطر على محطة مياه علوك خلال الاعتداء التركي على شمال شرق سوريةفي تشرين الأول 2019.

وتخدم المحطة، قرب بلدة رأس العين460 ألف شخص في محافظة الحسكة، وكذلك مدينة الحسكة، وثلاثة مخيمات نازحين .

وأضاف الجفا: ما يعانيه السوريون في تلك المناطق يتحمل مسؤوليتهالاحتلال التركي ومرتزقته، وهو بذلك شريك معقوات الاحتلال الأمريكي والمليشياالتابعة له .

ويختم الجفا بالقول: ما يرتكبه الاحتلال في تلك المنطقة جريمة موصوفة يعاقب عليها القانون الدولي الذي يضمن حق السكان في تأمين احتياجاتهم الأساسية، لكنه يشير إلى ما هو أبعد من هذه الجريمة حين يشير إلى أن القضية كبيرة ومعقدة وستجر ذيول توترات أخرى في المنطقة ودخول حرب المياه بمعنى أنغض الطرف عن ممارسات النظام التركي سيشجعهعلى ممارسة ضغوطات أكبر على سورية والعراق مستقبلاً وقد يتمدد سلاح المياه لجبهات صراع أخرى في أكثر من منطقة في العالم .

ويرى الجفا أن الحل الوحيد يأتي عبر دحر كل هذه القوى غير الشرعية عن شمال شرق سورية وعودة الدولة السورية لكل المناطق وأيضاً دحر الاحتلالينالأمريكي والتركي وأدواتهما وبالتالي إعادة إصلاح البنية التحتية لكل المنشآت الخدمية وإعادة إحياء جر مياه الخابور إلى الحسكة .

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