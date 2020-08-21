موسكو تدعو واشنطن للعودة للحوار مع إيران بدلاً من إطلاق التهديدات

دعت روسيا الولايات المتحدة للعودة إلى الحوار مع إيران بدلاً من استمرارها بإطلاق التهديدات ضدها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: تواصل الولايات المتحدة مناوراتها الخطيرة في مجلس الأمن الدولي على أمل تحقيق خططها المعادية لإيران بعد أن فشلت واشنطن في مشروع قرار بشأن حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى ضدها.

وانتقدت الخارجية الروسية سعي الولايات المتحدة لمحاصرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، داعية واشنطن إلى اتخاذ خيار لصالح القرارات المعقولة وعدم حرمان نفسها من فرصة التوصل إلى اتفاقات مع إيران.

بدوره أعلن النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

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