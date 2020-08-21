في دوري كرة الأولى.. تعادل المجد مع الحرجلة والمحافظة مع اليقظة

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الجعفري يضع الأمين العام بصورة قيام قوات الاحتلال التركي باستخدام المياه كسلاحٍ ضد المدنيين، وحرمان ما يزيد عن مليون مدني من أهالي مدينة الحسكة وضواحيها من مياه الشرب من خلال قيامها، بشكلٍ متعمد ومتكرر لأكثر من /15/ مرة ولأيامٍ طويلة، بقطع مياه الشرب عنهم من محطة علوك وذلك كعقابٍ لهم على مواقفهم الداعمة للحكومة والرافضة للاحتلال التركي