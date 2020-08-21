في دوري كرة الأولى.. تعادل المجد مع الحرجلة والمحافظة مع اليقظة
تعادل فريق المحافظة مع ضيفه فريق اليقظة بهدف لمثله في المباراة التي جرت اليوم على ملعب المحافظة في دمشق لحساب المجموعة الجنوبية في دوري الدرجة الأولى المؤهل إلى الدوري الممتاز بكرة القدم.
سجل المحافظة أولاً بواسطة فهد الدالي عند الدقيقة الثامنة عشرة في حين أدرك حارث النايف التعادل لليقظة عند الدقيقة الثالثة والسبعين.
وفي مباراة ثانية ولحساب المجموعة ذاتها تعادل الحرجلة مع المجد بهدف لهدف على ملعب الحرجلة حيث سجل المجد أولاً عبر مصعب العلو في الدقيقة الأربعين وعدل للحرجلة أحمد اللحام في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
وبهذه النتائج يتصدر المجد ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام الحرجلة بينما حصل المحافظة واليقظة على أول نقطة لهما في هذا الدور.
وكان شرطة حماة تعادل مع الحرية بهدف لمثله وفاز عفرين على التضامن بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الشمالية.
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