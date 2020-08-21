4586 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا و628 في لبنان

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن عدد الوفيات ارتفع بـ 23 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا كورونا وصل إلى 30503 منذ بداية الوباء.

وكانت فرنسا سجلت أمس 4771 اصابة وهو أعلى مستوى منذ أيار الماضي.

كما سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يرفع العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ شباط الماضي إلى 11580 حالة.

وجاء في تقرير للوزارة اليوم أنه تم أيضا تسجيل ثلاث وفيات ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 116 وفاة حتى الآن.

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