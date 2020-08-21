الصحة العالمية: نحتاج لمزيد من الأبحاث بشأن تحور كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت رويترز عن عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف قولها في تصريح خلال مؤتمر في جنيف إننا “شكلنا فريقاً خاصاً لرصد التحورات وندرس كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل عملية التحور وتأثيرها”.
ووفقاً لإحصائيات موقع وورلد ميترز نشرت اليوم أصيب ما يقارب 22 مليوناً و927 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فيما أودى الوباء بحياة نحو 798 ألف شخص.
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