الصحة: 65 إصابة جديدة بكورونا .. 15 حالة شفاء .. وفاة واحدة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٦٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 2073.
وبينت شفاء ١٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 475.
وأشارت الصحة إلى وفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٨٣.
وتتوزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ٢١ آب ٢٠٢٠.
٢٢ في دمشق
١٤ في حلب
٧ في حماه
٦ في اللاذقية
٥ في درعا
٥ في ريف دمشق
٥ في حمص
١ في طرطوس
١ في حمص
٣ في دمشق
٣ في حلب
٣ في حماه
٢ في اللاذقية
٢ في ريف دمشق
١ في حمص
١ في السويداء
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