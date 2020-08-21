آخر تحديث: 2020-08-21 21:06:28
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الصحة: 65 إصابة جديدة بكورونا .. 15 حالة شفاء .. وفاة واحدة

التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٦٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 2073.

وبينت شفاء ١٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 475.

وأشارت الصحة إلى وفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٨٣.

وتتوزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ٢١ آب ٢٠٢٠.

  • الإصابات:

٢٢ في دمشق

١٤ في حلب

٧ في حماه

٦ في اللاذقية

٥ في درعا

٥ في ريف دمشق

٥ في حمص

١ في طرطوس

 

  • الوفيات:

١ في حمص

 

  • حالات الشفاء:

٣ في دمشق

٣ في حلب

٣ في حماه

٢ في اللاذقية

٢ في ريف دمشق

١ في حمص

١ في السويداء

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التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

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