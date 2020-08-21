وزارة الصحة: وفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٨٣.

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 2 محرم 1442 الموافق لـ 21 آب 2020
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الأخبار
مع استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته بجريمة قطع المياه .. الجهات الحكومية تجهد لتأمين مياه الشرب لتخفيف معاناة أبناء الحسكة
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرات بالضفة الغربية
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرات بالضفة الغربية
مسعد: ما يرتكب بحق أهالي الحسكة جريمة حرب.. لا بد من قطع أيدي ميليشيا "قسد" والاحتلال ومرتزقته
لوكاشينكو: الولايات المتحدة تقف وراء الاضطرابات في بيلاروس
أهالي قرية مضبعة بريف رأس العين ينتفضون ضد مرتزقة الاحتلال التركي ويطردونهم من القرية
الطلب على شراء الأسلحة يرتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة
صالح يدعو إلى الوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في ليبيا
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة جنوب الخليل
شحّ في إسمنت(عمران) يراكم الطلب عليه.. ومطالب بزيادة المخصصات ومحاصرة السوق السوداء