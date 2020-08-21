غداً .. امتحانات الدورة الثانية لشهادة الثانوية العامة

وصل عدد المسجلين في امتحانات الدورة الثانية الإضافية لشهادة الثانوية العامة بفرعيها “العلمي والأدبي” والثانوية المهنية بفروعها “التجارية والنسوية والصناعية” والثانوية الشرعية لعام 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا إلى أكثر من 119 ألف طالب وطالبة.

وتستمر الامتحانات العامة التي تبدأ غداً حتى الـ 31 من آب الجاري للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية والمهنية في الـ 3 من أيلول القادم.

وأشارت وزارة التربية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الثانية الإضافية بلغ 119204 موزعين على 801 مركز امتحاني في المحافظات كافة تم تجهيزها بكل مستلزماتها مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من التعقيم اليومي والتباعد المكاني.

وفي تصريح لمندوبة سانا أوضح مدير الامتحانات بالوزارة يونس فاتي أن الطلبة توزعوا على 28655 للفرع الأدبي منهم 26261 ناجحاً و2394 راسباً و 82524 للفرع العلمي منهم 79416 ناجحاً و 3108 راسبين و842 للثانوية الشرعية منهم 749 ناجحاً و93 راسباً.

وبلغ عدد طلاب الثانوية المهنية المسجلين 7183 طالباً وطالبة موزعين على 4573 للثانوية المهنية الصناعية منهم 4321 ناجحاً و252 راسباً و1866 للثانوية المهنية التجارية منهم 1570 ناجحاً و296 راسباً و744 للثانوية المهنية النسوية منهم 632 ناجحاً و112 راسباً.

وبين فاتي أن عدد المراكز الامتحانية بلغ 801 مركز منها 664 مركزاً للثانوية العامة و25 للثانوية الشرعية و112 للثانوية المهنية منها 52 للثانوية الصناعية و 34 للثانوية التجارية و26 للثانوية النسوية.

وكانت وزارة التربية أصدرت في 30 تموز الماضي نتائج امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة عام 2020 الدورة الأولى.

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