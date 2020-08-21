‎حريق في جبهة عرضها كيلو متر في ناعور شطحة في الغاب

حماة - علي شاهر أحمد

وصل عرض جبهة الحريق الذي شب ظهر اليوم غرب ناعور شطحة – نبل الخطيب في منطقة الغاب إلى أكثر من كيلو متر .

و أكد المهندس فايز محمد- مدير المواد الطبيعية في الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب أن الحريق يتوسع بسرعة ملفتة بسبب الرياح الشديدة، مشيراً إلى أن عرض جبهة الحريق من الجنوب إلى الشمال يصل إلى كيلو متر.

و أوضح محمد أنه من الممكن أن يتوسع الحريق باتجاه الغرب في حال اشتدت سرعة الرياح، لافتاً إلى أن فريق الإطفاء المشارك بإخماد الحريق يقتصر حتى الآن على إطفائيات هيئة تطوير الغاب، و أنه لم تصل مؤازرة من بقية فرق الإطفاء حتى الآن .‎

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