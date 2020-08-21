سويسرا تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في أربعة أشهر

سجلت سويسرا أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مؤشر على معاودة حالات الإصابة المؤكدة الارتفاع إلى مستويات لم تسجل منذ منتصف نيسان الماضي.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة السويسرية قولها اليوم إنه تم تسجيل 306 إصابات جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 39 ألفاً و232 بينهم 1505 إصابات سجلت في الأيام السبعة الماضية.

وبدأت سويسرا التي سجلت حتى الآن 1719 وفاة بالفيروس بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا اعتباراً من الـ 27 من نيسان الماضي وسمحت بتجمعات أكبر.

واعتبر وزير الصحة السويسري الان بيرسي أمس أن الوضع في بلاده “تحت السيطرة لكنه لا يزال هشاً”.

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