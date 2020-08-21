قوى العدوان السعودي ترتكب 102 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 102 خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن من بين الخروقات إحراق منزل في الدريهمي وثلاث غارات بطائرات تجسسية قتالية وتحليق 8 طائرات تجسس في حيس والجبلية وشارع الخمسين و15 خرقاً بقصف مدفعي.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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