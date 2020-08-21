الكورونا الأنين والسؤال الظاهر الباطن.. طريقنا إلى أين؟

الدكتور سنان علي ديب

في ظل تخبط عالمي لوباء الكورونا و عودته أقوى أمام عجز أغلب الدول الكبرى عن إيجاد بروتوكول موحد كما وجدناه في البدء إلا من اختار مناعة القطيع والتي فهمها البعض بشكل مغلوط، فهي استخدمت بالسويد والتي تمتلك كل الإمكانات والرفاهية والفوائض المالية و المادية و أريحية التباعد المكاني و ثقافة الوعي الجمعي الاجتماعي و قوة القانون، ولكن بريطانيا عادت عنها بعد أيام من تطبيقها وكادت تطيح برئيس الحكومة. ويبقى العائق الانعكاسات الاقتصادية لدول تراوح الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني بين ١٢ و٢٠ بالمئة و طغت معدلات البطالة وأفلست شركات و فاض معدل الفقر ليكون الاختيار بين الخيار الإنساني و الخيار الاقتصادي ومحاولة التمازج بينهما. و من المؤكد أننا كدولة لسنا بمعزل عن العالم و انعكس الوباء علينا من كافة النواحي مع اختلاف بمدى التصدي ومفعوله.

ففي بدء الانتشار كانت إجراءات الحكومة بشموليتها ودقتها ومدى انضباطيتها فاعلة قوية سيطرت على الوضع و غطت على محدودية الإمكانات وكانت الاستجابة الشعبية تامة، و لكن وقتها وجدنا تمرير بعض القرارات والتي حذرنا من مفاعيلها سابقاً ومنها تثبيت سعر الصرف بحدود ١٢٥٦ وكأنه إنجاز، ووقتها جاوبنا وسائل إعلامية بأن الانعكاسات ستكون لاحقة وغير مضبوطة و لن نصل لما نريده، فتثبيت سعر الصرف كمرحلة استقرار لإعادة مراجعة القرارات بما فيها سعر الصرف نفسه ضرورة ولكن اختيار مقدار السعر بحاجة لقراءة كبيرة و تداخلات عميقة وخاصة في ظل فوضى أسعار مستدامة والبعض يأخذها بالخفاء لغايات لا وطنية أسوة بمن هرّب أمواله و غدر وخان الوطن ليكون للأسعار تأثير كوروني أو أخطر منه وكيف لا وأسعار الفروج تحلّق والبيض فوق ٤٠٠٠ ليرة و ما سمي مؤسسات تدخل تقاد من السوق والتجار، و المواطن عاجز لينعكس الموضوع على الأمن الغذائي والصحي و ليستمر مسلسل التلاعب بأسعار الأدوية وسط تغاضي مؤسسات الرقابة وليصبح الدواء مكمن التلاعب والاغتناء و تعدد الأسعار و رفعها بشكل عشوائي و نسيان للفوترة وهو ما ذكرنا بما شابهها في عز الأزمة و رفع فجائي بلا تبريرات وإن كان لسعر الصرف تأثير جزئي اليوم ولكن للأسف وكأن استفحال أزمة الأخلاق بلا حدود.

ولنقول يجب رفع بطاقة حمراء بوجه كل من يرفع الأسعار و يغض الطرف عنها، فهم شركاء بأنين المواطن ووضعونا في شك هل الموضوع اغتناء على حساب الأرواح أم أبعاد أخرى يعمل بها.

الأسعار و ضعف الإجراءات أسوة بأول موجة كورونية جعلت المواطن يئن بألم ووجع و جعلته يسير وهو يسأل نفسه إلى أين الطريق..وماذا بعد؟

وإن كان بعض المنزعجين مما قطعناه بطريق العودة لسورية وعودة أهلها يحاولون قطع الطريق على الإعلام الوطني البنّاء المعرّي لهم وإن كانت بعض الأقلام تحرف الكلام والسلوك وتضخ سمومها فالطريق مستقيم نحو القانون فوق الجميع و الإحاطة بالفساد من دون انتقام وإنما عبر حل وطني وقوانين تفرض على الجميع وتحصيل أموال الدولة و أول خطوطه الإصلاح الاقتصادي والتعيينات.

قوة القانون والمواطنة و علاج الانعكاسات الاجتماعية و حل مشكلة الفساد ستكون علاجات الأنين.

موضوع الأسعار وسعر الصرف أساس أي طريق قويم.

و شفافية التعاطي مع الكورونا على الرغم من محدودية إمكانياتنا و التعاون الكامل كفيلة بضبط مخفف لانعكاساتها.

كورونا الأسعار وكورونا الطبيعة والمختبرات رفعت صوت الأنين .

الرحمة لشهدائنا في مواقع القتال وفي مواجهة الوباء.

والعار لكل من نسي مبدئيات الإنسانية وقَبِل أن يكون للوطن والمواطن خوّاناً.

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