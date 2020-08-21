لوكاشينكو: الولايات المتحدة تقف وراء الاضطرابات في بيلاروس

كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الولايات المتحدة هي من تقف وراء تخطيط وتنفيذ الاضطرابات في بلاده بينما يمتثل الأوروبيون لأوامرها.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية “بيلتا” عن لوكاشينكو قوله اليوم “لقد أقاموا مركزاً خاصاً في ضواحي العاصمة البولندية وارسو لهذا الهدف.. ونحن نراقب ونعلم ما يقومون به هناك” مشيراً إلى أنه ليس من قبيل المصادفة تحرك الدبابات وتحليق الطائرات بالقرب من بيلاروس.

وأكد لوكاشينكو أن الغرب يريد عزل بيلاروس لأنه قرر العمل ضد موسكو وإنشاء ممر من بحر البلطيق إلى البحر الأسود يشمل دول البلطيق الثلاث إضافة إلى بيلاروس وأوكرانيا ولم تبق خارج هذه السلسلة سوى بيلاروس وقد دفعوا أموالاً لبعض الجهات فيها وهم يجرون مناورات عسكرية لاقتحام أراضي البلاد في حال الضرورة.

وأعرب لوكاشينكو عن عزمه اتباع سياسة صارمة لإعادة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها وإعادة الاستقرار إليها.

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