صالح يدعو إلى الوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في ليبيا
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.
وقال صالح في بيان أصدره اليوم إنه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وما يفرضه الوضع الحالي من تردي الأوضاع الاقتصادية والعجز عن تمويل القطاعات الخدمية وانتشار وباء كورونا وما تتطلبه هذه التحديات من الحاجة إلى حشد الإمكانيات والجهود لمواجهتها ندعو الجميع إلى وقف فوري لإطلاق النار ولكل العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد.
وشدد صالح على أن وقف إطلاق النار سيقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية كاملة.
وتابع أنه وبهدف حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط وتجمد إيراداته في الحساب الخاص في المصرف الليبي الخارجي ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وبضمانة بعثة الأمم المتحدة والدول الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.
واقترح جعل مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد يجمع كل الليبيين وتقوم شرطة أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقاً للمسار التفاوضي خمسة زائد خمسة برعاية البعثة الأممية والذي تلتزم جميع الأطراف بمخرجاته فور الاتفاق عليها وإعلانها رسمياً.
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