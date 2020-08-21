أهالي قرية مضبعة بريف رأس العين ينتفضون ضد مرتزقة الاحتلال التركي ويطردونهم من القرية

انتفض أهالي قرية مضبعة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة ضد مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية تنديداً بممارساتهم الإجرامية التي ضاقوا بها ذرعاً وتمكنوا من طرد هؤلاء المرتزقة خارج القرية.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن “أهالي قرية مضبعة بريف رأس العين انتفضوا اليوم في وجه مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على قريتهم وتقوم بسرقة ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية واجبروهم على الفرار من القرية”.

وتشهد المناطق التي يحتلها النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين عمليات سرقة ممنهجة لممتلكات الأهالي والمرافق الحيوية وعمليات اعتداء على المدنيين لدفعهم إلى الخروج من قراهم وبلداتهم عدا عن حالة الفوضى والفلتان الأمني ضمن هذه المناطق ما يدفع الأهالي في كثير من الأحيان إلى الانتفاض في وجه هذه الممارسات.

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