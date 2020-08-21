إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرات بالضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت بمناسبة الذكرى الـ 51 لإحراق المسجد الأقصى ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

وكان قد أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة قرية نعلين الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لوكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت رفضاً لمخطط الاحتلال بالاستيلاء على 3600 دونم من أراضي الفلسطينيين في منطقة الثعلة شرق يطا بهدف توسيع مستوطنات ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وفى إطار ممارساتها العدوانية تصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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