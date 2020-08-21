إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة جنوب الخليل
أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وأوضح منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لوكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت رفضاً لمخطط الاحتلال بالاستيلاء على 3600 دونم من أراضي الفلسطينيين في منطقة الثعلة شرق يطا بهدف توسيع مستوطنات ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
وفى إطار ممارساتها العدوانية تصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
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