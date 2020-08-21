إيران تسجل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيران 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 354764.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري أنه تم كذلك تسجيل 112 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20376 فيما تعافى حتى الآن 305866 من المصابين.

وفي الفلبين تم تسجيل أكثر من 4786 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الكلي إلى 182365 إصابة وتعد هذه أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا إضافة إلى تسجيل 59 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2940.

وفي بولندا أعلنت وزارة الصحة عن 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية على الإطلاق ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 60281 إصابة فيما بقي إجمالي الوفيات عند 1938 حالة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية وأربع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24396 تعافى منها 15270 شخصاً فيما بلغ إجمالي الوفيات 135 وفاة.

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