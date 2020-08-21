شحّ في إسمنت(عمران) يراكم الطلب عليه.. ومطالب بزيادة المخصصات ومحاصرة السوق السوداء

درعا - وليد الزعبي

بعد تفاقم أسعار الإسمنت في الأسواق الخاصة وظهور سوق سوداء تبيع المادة بحوالي ضعف ثمنها النظامي، ازداد ضغط الطلب عليها من فرع مؤسسة( العمران) في درعا حتى تراكمت الطلبات لصالح ترميم المنازل وإنشاء الأبنية المرخصة وإنتاج الحرف الإسمنتية من بلوك وبلاط وقساطل بيتونية بشكل كبير.

وأشار العديد من أصحاب الطلبات لـ(تشرين) إلى ضرورة تأمين فرع مؤسسة (عمران) للكميات التي تغطي الاحتياج الفعلي بدلاً من تركهم فريسة السوق السوداء التي باتت تتحكم بأسعار المادة كيفما تشاء بدون أي حسيب أو رقيب، فيما كان الانزعاج الأشدّ لدى المواطنين الذين قدموا طلبات للحصول على الإسمنت لغرض ترميم منازلهم التي طالها الضرر خلال سنوات الحرب من أجل معاودة السكن فيها بعد أن أضنتهم الإيجارات الملتهبة في ظل ظروف معيشية قاسية، حيث أملوا أن تكون لهم أولوية في عملية استلام الإسمنت.

وأوضح مدير فرع مؤسسة العمران بدرعا – رامي النجم أن الكميات الواردة للفرع باليوم في الغالب 100 طن، وأحياناً 150 طناً وهي لا تغطي حتى المخطط للفرع البالغ 200 طن يومياً حسب الكميات الواردة للمؤسسة، وعلى سبيل المثال لم تتجاوز الكميات الواصلة في الشهر الماضي 3200 طن أي نصف المخطط تقريباً، علماً أن الاحتياج الفعلي لسد الطلب يفوق ذلك بحوالي 10 أضعاف حيث يقدر في اليوم الواحد بنحو 1000 طن قابل للزيادة في الفترة المقبلة و خاصة أن نسبة الدمار والأضرار كبيرة والفلاحون سينشطون بأعمال البناء والإكساء والترميم الخاصة بمنازلهم بعد توفر السيولة المادية لديهم بعد جني وتسويق محاصيلهم التي حان موسمها، واقترح النجم للتخفيف من حدة المشكلة أن يتم تخصيص مؤسسة العمران بكامل إنتاج معامل القطاع العام بشكل يسهم في تلبية حاجات المواطنين من المادة وفق الأصول المتبعة.

وكشف النجم لـ”تشرين” عن عدد الطلبات، حيث تبلغ لرخص البناء المتراكمة حوالي 944 طلباً وهي إلى تزايد، وكان التسليم في السابق بنسبة 35% من استحقاق كل رخصة أما الآن فتم اعتماد نظام الشرائح بموجب دور وعلى دفعات حيث تمنح كل رخصة 2 طن إذا كانت كمياتها من 1 إلى 100 طن و3 أطنان إذا كانت كمياتها من 101 إلى 200 و 4 أطنان إذا كانت كمياتها من 201 حتى 300 و 5 أطنان إذا كانت من 401 فما فوق، أما طلبات الترميم المتراكمة فتبلغ حوالي 1200 وهي إلى تزايد، أما التسليم الآن فيبلغ نصف طن لكل طلب قابل للتخفيض حسب حجم الطلب والكميات الواردة للفرع، أما لجهة الحرف فإن عدد الحرفيين المسجلين حتى الآن يبلغ 273 حرفياً، منهم حوالي 10 لديهم مكابس آلية تسلم 250 طناً شهرياً أي ما يعادل نصف مخصصاتها والباقون لديهم مكابس يدوية مخصص لكل منها 5 أطنان شهرياً، علماً أن نصف إجمالي احتياجها الفعلي شهرياً (آلية ويدوية) يصل من 900 إلى 1000 طن.

وللحدّ من مخالفات أو تجاوزات الاستلام، ذكر النجم أن هناك تعاميم بعدم تسليم الحرفيين المادة إلا بعد احضار الكشف الحسي من البلدية ومديرية الصناعة والجمعية الحرفية، وعدم تسليم مخصصات الرخص إلا للممنوحة بعد عام 2017 ولصاحب العلاقة حصراً أو بموجب وكالة قانونية، وتدقيق طلبات الترميم لناحية عدم تكرارها بنفس الشخص أو العقار وذكر موضوع الترميم بشكل أصولي.

بالمحصلة فإن بقاء الكميات التي لا تلبي سوى عُشر احتياج المحافظة الفعلي على حالها غير مقبول ابداً، وينبغي زيادتها مع إعطاء الأولوية لتراميم منازل المواطنين المتضررة خلال الحرب، بالتوازي مع ضبط أسعار المادة المنتجة لدى القطاع الخاص، وإجراء الكشوف الحسية الفعلية على الحرف للتأكد من عملها الفعلي بدلاً من استلام بعضها للمادة والمتاجرة بها في السوق السوداء.

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