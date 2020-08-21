ضبط 2 طن دقيق تمويني معدة للتهريب في القنيطرة

القنيطرة - ممدوح عوض

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة محاولة تهريب أكثر من 2 طن من الدقيق التمويني المدعوم في مخبز خان أرنبة.

وذكر مدير التموين في القنيطرة_ المهندس علي زيتون أن كمية الطحين المصادرة تم ضبطها في أحد المستودعات الجانبية للمخبز مخبأة ومجهزة للاتجار غير المشروع بها، وأوضح زيتون أنه تم تنظيم الضبوط التموينية بحق مشرف البلدية في المخبز والقائم بالعمل ومصادرة الدقيق المضبوط، مشيراً إلى أن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك على استنفار دائم لمراقبة الأفران والمخابز والأسواق التجارية لضبط ومحاسبة أي مخالفة أو تلاعب بقوت عيش المواطن.

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