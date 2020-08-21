أهالي المخرم الفوقاني يشتكون سوء صناعة الرغيف في مخبزهم

تشرين - مايا حرفوش

يعاني سكان بلدة المخرم الفوقاني في ريف حمص الشرقي سوء الخبز المنتج في فرن البلدة و نقص وزن الربطة في بعض الأحيان فقد وصلت شكاوى إلى الصحيفة من أهالي البلدة يشتكون سوء الرغيف وعدم صلاحيته للأكل .

المواطن مجد يقول في شكواه : إن الخبز الذي نحصل عليه من فرن المخرم الفوقاني سيئ جداً وغير صالح للأكل ففي أغلب الأحيان يكون محروقاً أو معجناً بالإضافة إلى النقص في وزن الربطة في بعض الأحيان مضيفاً: في أغلب الأحيان ينتج الفرن الخبز في ساعة متأخرة من الليل ما يضطرنا لأن نحصل عليه من المعتمدين في صباح اليوم التالي لذلك يصبح غير صالح للاستهلاك وعلى الرغم من تقديمنا شكاوى عديدة إلى مديرية( التجارة)، ولكن لم تتحسن جودة رغيف الخبز.

المواطن سامر يقول: نعاني من سوء صناعة الرغيف في مخبز المخرم بسبب خبزه منذ ساعات المساء وتركه مغلفاً بالأكياس حتى الصباح فنجده معجناً وله رائحة بشعة مطالباً مديرية المخابز بضرورة إيجاد حل سريع لهذه المعاناة. مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في حمص المهندس_ رامي اليوسف أكد أن المخبز في بلدة المخرم الفوقاني تتم مراقبته بشكل يومي، من قبل عناصر شعبة التجارة الداخلية و حماية المستهلك، والتي تقع ضمن المخبز .

وأوضح اليوسف أنه و بحسب مشاهدات عناصر الدورية و آخرها صباح اليوم، وجدنا أن الخبز جيد الصنع و الوزن صحيح مشيراً إلى أن المخبز آلي و يتبع للشركة العامة للمخابز و ليس مخبزاً خاصاً مطالباً المواطنين عند شرائهم مادة الخبز سيئة الصنع أو بوزن ناقص عن طريق المعتمدين ومن إنتاج مخبز المخرم، الاتصال على الرقم 119 أو مراجعة شعبة التجارة الداخلية و حماية المستهلك في المخرم فقد تم مؤخراً تنظيم عدد كبير من المخالفات المتعلقة بمادة الخبز .

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