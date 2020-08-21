مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً .. ومجهولون يستهدفون مقراً لها في ريف دير الزور
قتل أحد عناصر ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي الشرقي.
وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن مجهولين قاموا بإطلاق النار على قيادي من ميليشيا “قسد” أثناء وجوده في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب بمقتله على الفور.
وقتل أمس أحد مسلحي ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين وقتل آخر أول من أمس في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياتها عشرات آلاف المدنيين.
وفي الريف الشرقي لفتت المصادر إلى أن مجهولين شنوا هجوماً واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة مبنى البريد الذي تتخذه ميليشيا “قسد” مقراً لها في بلدة ذيبان.
ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.
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