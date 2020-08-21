طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن أربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما بين مناطق جبيل والجنوب ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان إنه تم منذ ليل أمس وحتى اليوم تسجيل 16 خرقاً جوياً نفذت خلاله الطائرات المعادية تحليقاً دائرياً فوق مناطق الجنوب.

وكانت طائرات العدو الإسرائيلي خرقت بكثافة أمس الأجواء اللبنانية فوق مناطق الجنوب.

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