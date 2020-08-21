حرائق الغابات تهديد للبيئة .. ومعظمها مفتعل

حماة - محمد فرحة

تمثل الغابات نظماً طبيعية غنية بالتنوع الحيوي فهي في الوقت ذاته خط دفاع هش ضد تغيير المناخ ولاسيما أنها تتعرض لأضرار متزايدة لا تستطيع التعافي منها بسهولة بل في مرحلة ما .

لذلك يخشى كثيرون ومنهم البيئيون أن تكون الحرائق الواسعة والمتعددة التي تطول وتجتاح غاباتنا سنوياً وبالمئات وخاصة في السنوات العشر الماضية أحداثاً مفصلية في تغيير النظم البيئية لدينا بل تغييراً خطيراً للنظم الإيكولوجية في الغابة .

عن حرائق الغابات التي تطول حراج محافظة حماة سنوياً, قال المهندس عبد المعين اصطيف- مدير حراج حماة : بكل أسف ما زالت غاباتنا تتعرض للحرائق محولة مساحات كبيرة من مواقعنا الحراجية إلى تصحر بكل معنى الكلمة وأي محاولة لإعادة ترميم وتأهيل هذه المواقع تحتاج عشرات السنين , ناهيك بأن الحرائق المتكررة للمواقع نفسها تؤدي إلى تغيير في النظام الإيكولوجي للغابة وتهدد الواقع البيئي .

وتابع اصطيف في معرض إجابته عن سؤال ما إن كانت هذه الحرائق عفوية وغير مقصودة؟ فأشار إلى أن الحريق يحتاج أداة إشعال, فليس في الطبيعة هذه الأداة لإشعال الغابة فهي بحوزة الانسان.

لكن يمكن أن نتفهم أن بعض الحرائق قد تكون غير مقصودة، حيث تخرج النار عن سيطرة مشعلها لكن في أغلب الأحيان هي حرائق مقصودة وهذا مؤسف جداً .

فخلال فصل الصيف نادراً ما يمر أسبوع بلا حرائق رغم كل الحيطة التي نتخذها فليس بوسعك أن تراقب الغابات على طول امتدادها وجغرافيتها الواسعة

وأشار إلى أن الحل يكون في تعميق الوعي البيئي وإدخال الشأن البيئي في مناهجنا التعليمية وتشديد الإجراءات والعقوبات بحق من يعتدي على الغابات .

بالمختصر المفيد: حرائق الغابات دفع المفوضة السامية للأمم المتحدة ميشل باسليت إلى أن تقول قبل شهر من الآن: إن العالم لم يشهد تهديداً بهذا الاتساع لحقوق الإنسان لجهة حرائق الغابات وإن من يحرق غابة يحرق مستقبله ومستقبل أجياله وهذا يتطلب تغييراً في طريقة إدارة هذه الغابات .

وكلنا يذكر بأن كل الحرائق التي طالت وتطول غاباتنا تسجل ضد مجهول رغم أثرها الخطير في البيئة والتنوع الحيوي وانقراض العديد من الشجيرات الحراجية والرعوية في هذه الغابات .

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