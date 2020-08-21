المنافسة على أشدها بين فرق دوري كرة الأولى.. واليوم المجد يقابل الحرجلة في لقاء الحسم

زاهر بدران

تستأنف اليوم منافسات الدور الثاني من مرحلة ذهاب دوري كرة لقدم للدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز, فيلتقي ضمن المجموعة الجنوبية في الحرجلة فريقها مع فريق المجد في لقاء مصيري, حيث يسعى كل منهما إلى الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث، فالحرجلة فاز في الدور الأول على اليقظة بهدفين مقابل هدف والمجد على المحافظة بأربعة أهداف لهدف, ويأتي أهمية هذا اللقاء لكون الفريقين يتنافسان على صدارة المجموعة ، فالحرجلة سيسعى لتحقيق الفوز للحفاظ على الصدارة, مع أن المباراة صعبة لكن لا شيء مستحيلاً في كرة القدم، والمجد بنجومه وعراقته وبعد أدائه الجيد و نتائجه المميزة في كأس الجمهورية جعلته ينعش آماله للفوز بهذه المباراة وخاصة أن فوزه على المحافظة في الجولة الماضية يعزز من طموحه في الصدارة والفوز بنقاط المباراة

وفي المباراة الثانية يلتقي فريق المحافظة مع فريق اليقظة وهما يلعبان للتعويض بعد خسارتيهما أمام المجد و الحرجلة على التوالي، والعودة إلى أجواء الدوري هي غاية الفريقين.

وكان فريق شرطة حماة تعادل أمس مع الحرية بهدف لهدف وفاز عفرين على التضامن بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثانية من ذهاب الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز للموسم المقبل وذلك لحساب المجموعة الشمالية.

وكانت الجولة الأولى التي جرت السبت الماضي قد شهدت فوز التضامن على شرطة حماة بهدفين مقابل لا شيء والحرية على عفرين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء, وفوز المجد على المحافظة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والحرجلة على اليقظة بهدفين مقابل هدف واحد

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الشمالية يوم الثلاثاء القادم, حيث يلتقي شرطة حماة مع عفرين في حماة والتضامن مع الحرية في اللاذقية.

ووفقاً لنظام البطولة تلعب الفرق في الدور الثاني ضمن مجموعتين ذهاباً وإياباً ويتأهل في نهايتها الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية من الدوري التي يلعب بها صاحب المركز الأول من كل مجموعة مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأخرى مباراة واحدة ويتأهل الفائزان إلى الدوري الممتاز

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