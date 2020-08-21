إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مشفى في القدس المحتلة
أصيب عدد من الأطباء والمرضى الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مشفى في بلدة الطور بالقدس المحتلة.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مشفى المقاصد في البلدة واعتدت على العاملين والموجودين فيه وألقت قنابل الغاز السام داخل عدد من أقسامه ما أدى إلى إصابة عدد من الأطباء والمرضى بحالات اختناق.
وكانت تقارير دولية كشفت عن خطورة انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع الصحي الفلسطيني العام الماضي والتي أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح وحالات اختناق.
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