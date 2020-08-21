مفتي الحسكة: قطع مياه الشرب من قبل المحتل التركي ومرتزقته عن سكان الحسكة منافٍ للشرع والدين

الحسكة ــ خليل اقطيني

للمرة الثالثة عشرة منذ العدوان التركي على الأراضي السورية في تاريخ 9/10/2019 تقوم قوات الاحتلال التركي العثماني الجديد ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة بقطع مياه الشرب عن سكان منطقة الحسكة وضواحيها وناحية تل تمر وقراها والبالغ عددهم نحو مليون نسمة, وذلك منذ الثالث عشر من شهر آب الحالي، وهناك أحياء في مدينة الحسكة لم تصلها مياه الشرب منذ بداية الشهر، وهي ثمانية أحياء على الأقل هي: أحياء الصالحية والعزيزية والغزل والمفتي والطلائع وخشمان وغويران والنشوة، وبالتالي هي الأكثر تضرراً من أزمة المياه الحالية .

وبما أن النظام التركي بزعامة أردوغان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن مرتزقة هذا النظام من المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تسمي نفسها بالجيش الحر تنتمي أيضاً للجماعة ذاتها, فإننا نتساءل: أين ما يقوم به هذا النظام ومرتزقته, الذين يدّعون الإسلام من قطع لمياه الشرب عن مليون إنسان في منطقتي الحسكة وتل تمر, من الإسلام؟ وما حكم الشرع والدين بهذا الفعل؟

حملنا هذا السؤال إلى مفتي الحسكة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحميد الكندح الذي قال: المياه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل و لا يستغني عنها أحد، وهي أساس الحياة، قال الله عز وجل في الآية 30 من سورة الأنبياء : (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ). وفي الإسلام الحنيف لا يجوز لأحد أن يمنع غيره من الماء، لأن منع الماء عن الناس والعبوسة في وجوههم منافٍ للأمر بالإحسان إلى الناس والسعي في قضاء حوائجهم ومساعدتهم على طاعة الله تعالى ومراعاة حقوق الجار.

وأضاف الدكتور الكندح: ويجب على المسلم أن يستغني عن بعض الماء ويعطيه لأخيه المحتاج كائناً من يكون. عن أبي هريرة (ر) أن رسول الله (ص) قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئراً فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل ما بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رَقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال في كل كبد رطبة أجر. والله سبحانه وتعالى يحُرم أن يكلم بعض الناس كلاماً حسناً، لأنهم منعوا فضل الماء، عن البشر والحيوانات

فما عقاب من يمنع أصل الماء عن أطفال رُضّع، ونساء رُمـّل، وشيوخ رُكـّع، ومرضى متألمين متوجعين؟ و ما عقاب من يمنع أصل الماء؟

يجيب الدكتور الكندح عن هذه الأسئلة بقوله: لقد بيَّن لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث عقاب من منع فضل ماء :جاء في الصفحة 2240 من صحيح البخاري باب في الشرب: عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: .. ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعتَ فضل ما لم تعمل يداك .

وجاء في الصفحة 828 من مسند أبي يعلى، مسند سعد بن أبي وقاص: عن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يمنع أحدكم فضل ماء، ليمنع به الكلأ). قال الإمام الشافعي كرم الله وجهه: ففي هذا الحديث ما يدل على أنه ليس لأحد أن يمنع فضل مائه، وإنما يمنع فضل رحمة الله بمعصية الله، فلما كان منع فضل الماء معصية لم يكن لأحد منع فضل الماء. وفي الجزء الرابع من كتاب الأم ورد أن الإمام الشافعي قال: وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بئر أو غيل أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرعه إن كان له، فليس له منع فضله عن حاجته من أحد يشرب أو يسقي ذا روح خاصة

وجاء في الصفحة 222 من الجزء الثاني من جامع العلوم والحكم لابن رجب أن العلماء ذهبوا إلى أنه لا يُمنَعُ فضل الماء الجاري النابع مُطلقاً

و جاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: روى بن ماجة من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً : (ثلاثة لا يُمنعن الماء والكلأ والنار) وإسناده صحيح, والحديث معناه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى ألا يمنع بسبب نفسه

وخلص الدكتور الكندح إلى القول: إنه يتضح مما تقدم أن منع الماء عن الناس لا يجوز في الإسلام. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: أين نظام أردوغان ومرتزقته مما يسمى الجيش الحر التابع لتنظيم الإخوان المسلمين من الإسلام؟ وذلك لأن ما يقومون به من أفعال إجرامية إرهابية بحق الناس لا يمت للإسلام بصلة، والإسلام منهم ومن أفعالهم الخسيسة براء.

يشار إلى أن سكان منطقتي الحسكة وتل تمر والضواحي والقرى التابعة لهما مازالوا محرومين من مياه الشرب لليوم الثامن على التوالي بسبب قيام قوات الاحتلال التركي العثماني الجديد ومرتزقتهم بقطع المياه من المصدر المغذي لسكان هاتين المنطقتين، وهو محطة مياه عللوك في منطقة رأس العين شمال غرب الحسكة.

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