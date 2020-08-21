ديميترييف: تغير في نبرة منظمة الصحة العالمية تجاه اللقاح الروسي المضاد لكورونا
أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديميترييف اليوم تغير نبرة منظمة الصحة العالمية تجاه اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك في”.
ونقل موقع روسيا اليوم عن ديميترييف قوله في تصريح صحفي “رأينا تغيراً كبيراً في نبرة منظمة الصحة العالمية حيث لم يكن لديها في البداية معلومات كافية حول اللقاح الروسي والآن تم إرسال معلومات رسمية وسيعملون على تقييمها” مشيراً إلى عدم وجود أي عوائق أمام الجهات التنظيمية في البلدان الأخرى للموافقة على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا دون إذن منظمة الصحة العالمية.
وكان ديميترييف أعلن في وقت سابق أن أغلبية دول العالم تبدي اهتمامها باللقاح الروسي رغم الحرب الاعلامية التي أطلقت ضده.
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