دليل توضيحي لشروط الاستفادة من قروض تمويل مشاريع المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين

أصدر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم دليلاً توضيحياً حول آلية وشروط الاستفادة من القرض الوطني للمسرحين من خدمة العلم وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق مع مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير الاثنين الماضي.

وحدد الدليل شروط القرض الممنوح دون فوائد مترتبة على المسرحين بسقف خمسة ملايين ليرة سورية كحد أقصى فيما يقوم الصندوق الوطني بتسديد قيمة فائدة القرض كاملة والبالغة 10 بالمئة وتصل مدة تسديد القرض إلى 5 سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ استحقاق القسط الأول الذي يبدأ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المنح.

ووفق الدليل يبدأ استقبال طلبات الاستفادة من القروض اعتباراً من أول أيلول القادم من خلال مراجعة أحد فروع ومراكز الصندوق الموجودة بمحافظات “دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء” ومن أول تشرين الأول القادم بمحافظتي “حماة وحمص” لتقوم مراكز الصندوق بإرسال الطلبات إلى فروع مؤسسة الوطنية للتمويل الموجودة في “دمشق وحلب والسويداء وطرطوس واللاذقية وجبلة” إضافة إلى مكتبين جديدين سيتم افتتاحهما في حمص وحماة خلال تشرين الأول القادم.

وبالنسبة لباقي المحافظات أوضح مدير الصندوق الوطني لؤي العرنجي في تصريح لمندوبة سانا أن المشروع الممول بالقرض يجب أن يكون حصرياً في مكان إقامة المستفيد ونظراً لعدم وجود فروع لمؤسسة الوطنية بكل المحافظات سيتم العمل على افتتاح فروع خلال العام الجاري وتوسيع دائرة شراكات الصندوق مع جهات تمويل أخرى ليستفيد باقي المسرحين من المحافظات الأخرى.

وحدد الدليل الضمانات المطلوبة للقروض حيث يطلب كفالة موظف في حال كان القرض المراد سحبه من “250 إلى 500 ألف ليرة سورية” وكفالة موظفين اثنين إذا كان من “500 ألف إلى مليون ليرة” أما إذا ارتفع المبلغ فيطلب ضمانات عينية وهي “سيارة أو عقار أو أرض زراعية أو مجوهرات” إذا كان القرض المراد سحبه من “مليون وحتى 5 ملايين ليرة”.

وبين الدليل حقوق والتزامات المستفيد من القروض والغرامات وفوائد التأخير التي قد تترتب عليه في حال تأخره عن تسديد التزاماته ومهام والتزامات الصندوق الوطني للمعونة ومؤسسة الوطنية للتمويل وتحملها للمخاطر المالية الناجمة عن نشاط الإقراض.

وحول آلية التقديم أوضح الدليل أنه على المسرح مراجعة فرع أو مركز الصندوق في المحافظة التي يقيم فيها وملء استمارة الاستفادة من “قرض المسرحين من خدمة العلم” وتقديم دراسة جدوى مبسطة “دراسة مالية للمشروع” تبين التمويل المطلوب لتأمين مستلزمات مشروعه ثم يحول فرع الصندوق قوائم المتقدمين إلى فرع مؤسسة الوطنية في المحافظة التي تقوم بدورها باتصال أو إرسال رسالة نصية للمستفيد لمراجعتها واستكمال الملف الائتماني وتقديم الضمانات ويتم الحصول على القرض بعد زيارة فريق العمل لموقع المشروع والتحقق منه.

وبين العرنجي أن القروض متاحة لكل المسرحين المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين في المرحلة الأولى العام الماضي والبالغ عددهم أكثر من 36 ألفا والمسجلين للاستفادة من مرحلته الثانية العام الجاري والذين وصل عددهم لأكثر من 31 ألف مسرح.

يشار إلى أن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم أقره مجلس الوزراء في العاشر من شباط العام الماضي ويستفيد منه المسرحون ممن أمضوا خمس سنوات فأكثر في خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمسرحون نتيجة الإصابة خلال العمليات الحربية بغض النظر عن مدة الخدمة ولا يتقاضون أي راتب كلي أو جزئي.

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