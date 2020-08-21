1427 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا 1427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230048.

ووفق بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفع إجمالي الوفيات أيضاً إلى 9260 مع تسجيل سبع حالات جديدة.

وفي هولندا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 903 إصابات جديدة في أعلى زيادة يومية على الإطلاق في البلاد منذ بدء الجائحة فيها ليصل العدد الكلي إلى 60281 إضافة إلى 1938 وفاة.

بلغاريا سجلت 142 إصابة وخمس وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 14962 والوفيات إلى 532 حالة.

وسجلت أوكرانيا 2106 إصابات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 100643 كما تم تسجيل 23 وفاة ليصل العدد الكلي إلى 2207 حالات.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 324 إصابة جديدة أمس ما يرفع الحصيلة إلى 670ر16 كما ارتفع عدد الوفيات بمقدار حالتين إلى 309.

طباعة