تحريك المياه الراكدة!

معين الكفيري

يتذكر الكثيرون ذلك البرنامج التلفزيوني الكوميدي الذي كان يقدمه الفنانان السوريان الكبيران« دريد لحام وناجي جبر» الملقبان«غوار وأبو عنتر» في مسلسل صح النوم ، وكان يعالج سلسلة أخطاء يقع فيها الناس بحياتهم اليومية, ذلك المسلسل ذكرني كثيراً بحال الرياضة السورية حالياً والتي لا تحتاج إلى برنامج واحد وإنما إلى مئات البرامج التي تحمل عنواناً أكثر دقة و تحاكي مسلسل «وين الغلط ؟»

وبما أن معظم الاتحادات الرياضية تغطّ في نوم عميق وتعاني الترهل وتراكم الفشل إثر خلافات حادة عصفت ببعضها فأصبحت الرياضة جماعية كانت أو فردية أشبه ما تكون على الورق أكثر منها على أرض الواقع وبالتالي فلا غرابة في أن النتائج التي تتحقق تبدو كارثية وتسير بما لايدع مجالاً للشك بأن القادم أسوأ مادام بقي الحال على ماهو عليه, من يصدق أن كثيراً من الاتحادات لم تقم بنشاط واحد منذ انتخابها قبل تسعة أشهر ؟ ومن يصدق بأن مستوى بعض الألعاب التي كانت تشكل منجماً للذهب أصبح عادياً وبالتالي لن يتمكن اللاعبون من تحقيق ميداليات من البرونز حتى؟ وهل من المعقول بأن هذا الحجم من الخلاف والتراجع والهبوط في المستوى لم يجعل أحداً يحرك ساكناً ؟ وأتساءل بحسرة: لماذا يتم هدر الأموال على بعض الاتحادات التي ربما لا تجتمع مجالس إداراتها مرة واحدة في العام من دون أن تجد متابعة أو محاسبة من أحد ؟

وأتساءل أيضاً: أما آن الأوان لتحريك المياه الراكدة والشروع في العمل الذي من الممكن أن يعيد للرياضة السورية شيئاً من هيبتها ومجدها ؟

الرياضات الجماعية حدّث ولاحرج فكرة القدم تراجعت كثيراً ، وكرة السلة أصبحت «أثراً بعد عين» وكرتا الطائرة واليد في تراجع مستمر ، وأيضاً في الرياضات الأخرى من المؤكد أنها لاتقل تراجعاً عن شقيقاتها الجماعية, ماهو حال الرماية والتايكواندو والمبارزة والجمباز, من المؤسف أن الصورة لاتتغير ومع ذلك ما من أحد يحرك ساكناً ،ويتجدد الأمل مع إعادة تشكيل بعض الاتحادات من القيادة الرياضية بسبب الإهمال والترهل الذي أصابها وإعطاء بعض الوقت لاتحادات أخرى ومراقبة عملها وتقييم نتائجها من أجل إعادة بناء ألعابها وضخ دماء شابة و كوادر مؤهلة قادرة على النهوض بواقع الرياضة من جديد.

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