مزارعو التفاح متخوفون من كساد إنتاجهم

السويداء- طلال الكفيري

أبدى مزارعو التفاح لهذا الموسم تخوفهم من عدم تسويق منتجاتهم، خاصة أن تجار التفاح، مازال حراكهم الشرائي ضعيف هذا الموسم.

وأضاف المزارعون: إن المسألة الثانية التي تؤرقنا هي خلو ساحة المحافظة من سوق( هال) نظامي، يمكننا من بيع إنتاجنا عدا عن انعدام المنافذ التسويقية الخارجية، ما يدفع المزارعين لبيعه بالأسواق المحلية علماً أن استهلاكها محدود.

وفي ظل هذا الواقع التسويقي الذي لا يسر الخاطر أكد هؤلاء على ضرورة تعديل تسعيرة التفاح المراد تسويقه إلى فرع( السورية للتجارة) في السويداء، والمحددة أي التسعيرة من قبل اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة، والتي لا تتجاوز ٦٢٥ ليرة للنوع الأحمر الممتاز و٦٠٠ ليرة للنوع الأصفر الممتاز،لكون هذه التسعيرة غير منصفة وغير ملزمة للتاجر و(للسورية للتجارة)، علماً أن مزارعي التفاح سطروا كتاباً إلى محافظة السويداء عن طريق اتحاد الفلاحين شارحين فيه تكلفة الإنتاج وأن التسعيرة لا تتناسب إطلاقاً مع هذه التكلفة، لكون (السورية للتجارة) تعد الباب التسويقي الوحيد الآن في ظل غياب منافذ التسويق الأخرى.

رئيس غرفة زراعة السويداء – حاتم أبو راس قال: إن التسعيرة مناسبة للمزارعين وتم وضعها بعد إجراء دراسات من قبل مديرية زراعة السويداء عن تكاليف الإنتاج، مضيفاً أن الغرفة منحت خلال الشهر الماضي 22 شهادة منشأ للمصدرين لتصدير نحو 500 طن من التفاح إلى مصر .

رئيس اتحاد فلاحي السويداء – إحسان جنود قال: طالبنا بزيادة تسعيرة التفاح المراد تسويقه إلى (السورية للتجارة)، مضيفاً أننا تلقينا وعوداً من فرع (السورية للتجارة) في السويداء باستجرار كميات كبيرة من التفاح.

من جهته مدير فرع السورية للتجارة بالسويداء – عاصف حيدر قال: لغاية هذا التاريخ لم تصلنا التسعيرة النظامية للتفاح من الإدارة العامة، مضيفاً أن تسعيرة اللجنة الزراعية الفرعية هي تأشيرية، علماً أنه تم مخاطبة كل فرع المؤسسةبالمحافظات حول إمكانية استجرار مادة التفاح ليصار إلى بيعها بالصالات، لافتاً إلى أن سعة وحدات التبريد لدى الفرع تبلغ ٤٠٠٠ طن.

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