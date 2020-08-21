عراقجي: محاولة أميركا إعادة فرض عقوبات على إيران عقيمة وغير مجدية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم أن محاولة الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على بلاده “عقيمة وغير مجدية”.

وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر: “إبلاغ أميركا مجلس الأمن بضرورة إعادة فرض العقوبات على إيران يفتقد لأي اثر قانوني ويعد محاولة عقيمة وغير مجدية” مشيراً إلى أن أياً من المشاركين المتبقين في الاتفاق النووي لا يعتبر “هذا الإبلاغ مؤثراً”.

وأضاف عراقجي: “نحن على ثقة بأن مجلس الأمن لن يسمح لواشنطن باستغلال القرار 2231 للوصول إلى هدفها المعلن وهو تقويض هذا القرار”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر أمس من أن محاولة الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران ستكون لها عواقب وخيمة على القانون الدولي ولن تؤدي سوى إلى تدمير الآليات الدولية وزعزعة مصداقية مجلس الأمن.

طباعة