الشؤون الاجتماعية والعمل: تنفيذ برامج تدريب منتهية بالتشغيل و5 مراكز جديدة للتدريب المهني قريباً

نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدداً من برامج التدريب المنتهية بالتشغيل “التدريب بمكان العمل” بهدف إعادة تأهيل وبناء القدرات في المجال المهني مع التركيز على التطبيقات العملية للمهن المرتبطة بمجال البناء وإعادة الإعمار وفق مدير مرصد سوق العمل بالوزارة محمود الكوا.

وبالنسبة لمركز التدريب المهني الذي افتتحته الوزارة بداية العام الجاري بمنطقة جرمانا أوضح الكوا في تصريح لمندوبة سانا أنه وفر حتى الآن 2300 فرصة تدريب انتهت بالتشغيل بشركات ومؤسسات للقطاع الخاص الصناعي والسياحي مبيناً أن مجالات التدريب شملت “الكهرباء المنزلية والتمديدات الصحية وصيانة مكنات خياطة والبلاط والتدفئة والطاقة الشمسية ومساعد مسن أو مريض وصيانة تكييف وإدارة المكاتب والمكياج والدهان والجبصين الداخلي”.

ويتم العمل حالياً على إطلاق خمسة مراكز جديدة للتدريب المهني بمحافظات دمشق والسويداء وطرطوس وحلب ودير الزور وفق الكوا بهدف توفير خدمات التدريب العملي المرتبطة بالمهن الأكثر طلباً على مستوى كل محافظة.

وكشف الكوا أن العمل أيضاً جار على برنامج “إدارة حالة المتعطل” والذي يقوم على متابعة وتقييم واقع المنابر التدريبية لكل الجهات ومدى تغطيتها الجغرافية وبرامجها وطاقتها الاستيعابية بالقطاعات العام والخاص والأهلي بهدف إحالة المتعطل “بعد تلقيه خدمة الإرشاد الوظيفي ضمن مراكز تمكين الشباب التابعة للوزارة والمتوزعة في 8 محافظات” إلى أقرب مركز تدريب مهني يتوافق مع قدراته ويسهل نفاذه لسوق العمل.

وأكد الكوا أن الوزارة تقوم بتوجيه برامج التعاون بين الجهات الأهلية والوكالات الأممية بمجال التدريب المهني لتلبية الاحتياجات التدريبية وبناء القدرات على المستوى المحلي بما يحقق تكامل الجهود بين القطاع العام والخاص والأهلي بهذا المجال حيث تمت الموافقة منذ بداية عام 2019 وحتى النصف الأول من عام 2020 على ثمانية مشاريع بمجال التدريب المهني ينفذها القطاع الأهلي لتوفير التدريب للباحثين عن فرص عمل ولا سيما الأشخاص من ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن القطاع الأهلي وفر اكثر من عشرة آلاف فرصة عمل مؤقتة ودائمة من خلال المشروعات التي ساهمت الوزارة بالتشبيك بينها وبين جهات التمويل المناسبة لها إضافة إلى آلاف الفرص التدريبية والتشغيلية ضمن برامج دعم سبل العيش والتمويل متناهي الصغر خلال عام 2019 وفق بيانات الوزارة.

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