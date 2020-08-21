روسيا: 4870 إصابة و90 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا 4870 إصابة و90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز الروسي لمكافحة تفشي كورونا في بيان أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا وصلت حتى اليوم إلى 946976 بينما بلغ إجمالي الوفيات 16189 كما تعافى 5817 شخصا من المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل عدد حالات الشفاء إلى 761330.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا تراجعا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي السياق نفسه أعلن مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديميترييف أن حملة الاختبارات المقرر إجراؤها بعد أن تم تسجيل اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستبدا رسميا مطلع الأسبوع المقبل وستطبق على 40 ألف شخص في روسيا مشيراً إلى أن هذه الاختبارات ستكون “مزدوجة وتلقائية واستكشافية”.

وأضاف ديميترييف إن جميع الأشخاص الذين سيجري اختبار اللقاح عليهم سيتم تأمينهم رسميا وبالتزامن مع ذلك سيجري تجريب اللقاح على مجموعات المخاطر المباشرة من العاملين في الحقل الطبي مؤكدا أن جميع عمليات اختبار اللقاح ستكون طوعية.

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