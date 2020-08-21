الحرارة تميل للانخفاض
تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
ويتوقع اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية ويميل ليلاً للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها عند الهبة 60 كيلومترا بالساعة مثيرة للغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
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|الجمعة
|السبت
|الأحد
|دمشق
|35-18
|34-18
|35-19
|القنيطرة
|29-15
|28-15
|29-16
|درعا
|32-17
|31-17
|32-18
|السويداء
|30-16
|29-16
|28-17
|حمص
|30-20
|30-20
|31-21
|حماة
|34-21
|34-21
|35-22
|الحسكة
|39-21
|38-21
|39-22
|اللاذقية
|28-22
|28-22
|29-23
|طرطوس
|29-22
|29-22
|30-23
|حلب
|35-19
|34-19
|35-20
|ادلب
|33-20
|32-20
|33-21
|دير الزور
|39-24
|38-24
|39-25
|الرقة
|37-23
|36-23
|37-24
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