البرازيل: أكثر من 112 ألف وفاة و5ر3 ملايين إصابة بكورونا
سجلت البرازيل أكثر من 112 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد إضافة إلى 5ر3 ملايين مصاب.
ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها إن آخر الإحصاءات حول الوضع الوبائي في البلاد تشير إلى 45323 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 1204 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و501 ألف و975 حالة بينما بلغت الوفيات 112 ألفا و304 حالات منذ بدء تفشي المرض في البرازيل.
وتشير البيانات المنشورة إلى أن حصيلة الوفيات بالوباء في دول أمريكا اللاتينية اقتربت من 250 ألفا.
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