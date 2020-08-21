آخر تحديث: 2020-08-21 10:10:39
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في الريف الشرقي لمطار كويرس – مريودة (جانب تلة العيس ) – حيان ( جنوب الزهراء ) بحلب و ريفها من الساعة 9.00 وحتى الساعة 15.00

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