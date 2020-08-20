ارتفاع إصابات كورونا في المغرب يثير قلقاً وانتقادات
شهد المغرب ارتفاع وتيرة انتشار وباء كورونا بحصيلة تفوق الألف إصابة جديدة يوميا منذ مطلع الشهر الجاري ما يثير قلقا وانتقادات في وسائل الإعلام المحلية حول تدبير الأزمة الصحية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان اخر احصائية رسمية والتي نشرت اليوم اشارت الى اصابة أكثر من 47 ألفا و600 شخص ووفاة 775 منهم بينما تماثل أكثر من 32 ألفا و800 للشفاء.
وحذر الملك المغربي محمد السادس من الاضطرار إلى اتخاذ “قرار صعب” بالعودة إلى الحجر الصحي الذي فرض في البلاد بين آذار وحزيران منبها إلى أن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية “ستكون قاسية”.
وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس حذر الأسبوع الماضي من “المنحى التصاعدي” للإصابات بالوباء في المغرب داعيا إلى إجراءات أكثر حزما في مواجهته.
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