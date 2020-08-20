العدوان السعودي يواصل استهدافه الأحياء السكنية في اليمن
واصل طيران العدوان السعودي استهداف المناطق السكنية والمديريات اليمنية ونفذ اليوم 33 غارة على مناطق اهلة في محافظتي مأرب والجوف.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر امني قوله إن طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية صرواح وست غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب كما شن 13 غارة على مديريتي خب والشعف و الحزم بمحافظة الجوف.
وكان طيران العدوان السعودي استهدف أمس محافظتي الجوف ومأرب بـ 15 غارة إضافة الى ثلاث غارات على قطاع نجران.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي