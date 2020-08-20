منتخبنا الأول يواصل تدريباته في اللاذقية

يواصل منتخب سورية الأول لكرة القدم تدريباته لليوم الخامس على التوالي في معسكره التدريبي في مدينة اللاذقية بإشراف المدير الفني التونسي نبيل المعلول، حيث شهد اليوم إجراء اللاعبين لحصتين تدريبيتين إذ غلبت التمارين البدنية على الحصة الصباحية التي أجريت على شاطئ البحر قبل أن ينتقل اللاعبون لملعب الباسل لإجراء التمرين المسائي والذي تم فيه تقسيم اللاعبين لمجموعتين اتبعت كل منهما برنامجاً مختلفاً حسب رؤية الجهاز الفني.

وأعلنت إدارة منتخبنا الوطني أن تمرين نسور قاسيون غداً عند السادسة مساءً في ملعب المدينة الرياضية باللاذقية سيكون مفتوحاً أمام جميع وسائل الإعلام بشرط تواجد جميع الإعلاميين والمصورين على المدرجات وضرورة التزام الجميع بالإجراءات الصحية، مع إمكانية إجراء لقاءات مع ثلاثة لاعبين يحددهم المدير الفني للمنتخب بعد التمرين.

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