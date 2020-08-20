خان شيخون.. سطر مُذَهَّبُ في كتاب التحرير

راتب شاهين

كتب المحرر السياسي:

في مثل هذه الأيام سجل الجيش العربي السوري سطراً جديداً في كتاب التحرير من التنظيمات الإرهابية، أيام سقط فيها المحال من جديد تحت أقدام الجيش العربي السوري الذي دخل محوراً أساسياً في قتاله المبارك ضد التنظيمات الإرهابية، في خان شيخون التي دخلت عهد التحرير وفي كنف جيشنا الباسل.

نبأ التحرير الذي أعلنته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الثالث والعشرين من آب عام 2019 الذي جاء فيه:”بتصميم كبير وثقة مطلقة بالنصر واصلت قواتنا المسلحة العاملة في شمالي حماة وجنوبي إدلب تقدمها الميداني ودحر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز في المنطقة ..” كان له صدى الانتصار المستحق للسوريين وشركاء النصر وصدى آخر ممزوج بين الخيبة والذل للدول الداعمة للإرهاب، حيث سقط رهانها على مرتزقتها رغم الدعم اللامحدود لهم، لعلمها بأن ما بعد تحرير خان شيخون ليس كما قبله ميدانياً أولاً وسياسياً ثانياً، وهذا ما أثبتته الأيام التي تلت التحرير، حيث أصبحت الدول المحاربة للإرهاب في وضع دولي أفضل، بينما الدول الداعمة له في موقع حرج لا تحسد عليه جراء افتضاح دفاعها المستميت عنه، فواصلت الكذب المكشوف إلى يومنا هذا.

حاولت الدول الداعمة للإرهاب “كبح” تقدم الجيش العربي السوري بوضع “خطوط حمراء” هنا وهناك وتحريك أدواتها لتمثيل مسرحية كيميائية جديدة، لكن الجيش العربي السوري أسقط هذه “الخطوط الحمراء” وأسقط بتحرير مدينة خان شيخون مسرحية جديدة من مسرحيات “الضغط الكيميائي”، التي تنفذها منظمة “الخوذ البيضاء ” الإرهابية والتي انكشفت أكاذيبها وأكاذيب مشغّليها، لكن هؤلاء المشغّلين يرفضون الاقتناع.

تحرير خان شيخون نقطة تحول في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، حيث تلقت الدول الداعمة لها وخاصة تركيا أردوغان صفعة قوية، فقد انكشفت كذبتها “بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد”، ومماطلتها عبر مواصلة حماية جماعاتها الإرهابية بذريعة “خفض التصعيد” إلى أن وضع الجيش العربي السوري حداً لذلك .

تحرير خان شيخون من الإرهاب أثمر تحرير مناطق أخرى وفرض معادلات جديدة، فمن خان شيخون انطلقت الرسائل والصفعات للدول الراعية للإرهاب ومرتزقتها، الرسالة الأولى هي : للجيش العربي السوري الكلمة الفصل على أرضه السورية، والرسالة الثانية هي: لا “خطوط حمراء” أمام الجيش العربي السوري لتحرير كل شبر من أراضي الوطن من التنظيمات الإرهابية الوكيلة وحتى من الدول الداعمة لها.

اكتسبت مدينة خان شيخون منذ الأيام الأولى للحرب الإرهابية على سورية أهمية بالغة، فلها أهمية استراتيجية لكونها في عقدة مواصلات، ولتحريرها أهمية كبرى في إعادة فتح الطريق الدولية الحيوية التي تصل بين العاصمة الاقتصادية حلب والسياسية دمشق، كما أنها تحولت إلى بوابة لتحقيق المزيد من الانتصارات على الإرهاب في مناطق أخرى.

في خان شيخون سطر الجيش العربي السوري الملاحم البطولية الخالدة التي عودنا عليها، فالرحمة للشهداء التي أثمرت تضحياتهم هذا الفتح المبارك، وكل التهنئة والتحية للمدينة ولكل من ساهم في هذا التحرير.

طباعة