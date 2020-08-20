القضاء على 5 من متزعمي (داعش) و(القاعدة) الإرهابيين في لحج اليمنية
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من القضاء على خمسة من أخطر متزعمي تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في محافظة لحج جنوب البلاد.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن الإرهابيين الخمسة الذين تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من قتلهم متورطون بعمليات اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي يقودها الجيش اليمني واللجان الشعبية في عموم البلاد لملاحقة الارهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة.
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