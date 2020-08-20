موسكو: أغلبية دول العالم تبدي اهتمامها باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إن أغلبية دول العالم تبدي اهتمامها باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا رغم الحرب الاعلامية التي أطلقت ضده .

ونقلت وكالة تاس عن دميترييف قوله اليوم: نشهد أن عدداً من البلدان تخوض حربا اعلامية ضد اللقاح الروسي ورغم ذلك ترغب أغلبية الدول في معرفة الحقيقة عن اللقاح وتود أن تفهم كيف يعمل وما هي المعلومات المتوفرة بشأنه، داعياً إلى عدم تسييس موضوع اللقاح الروسي.

ورحّب مدير الصندوق الروسي للاستثمار بظهور لقاحات أخرى مستقبلا لأن تزايد عدد اللقاحات وأنواعها أمر مفيد للبشرية، لافتاً إلى إبداء عدة دول اهتماما متزايدا بالتكنولوجيا المستخدمة لتطوير اللقاح .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في الـ 11 من الشهر الجاري تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم.

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